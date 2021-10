Scintille in vista anche per il posticipo di domenica sera all'Allianz Stadium, dove la Juventus attende la Roma in una partita sulla carta sbilanciata a favore dei bianconeri. Su Planetwin365 Allegri e i suoi sono avanti a 1,90 e 1 scommettitore su 2 ha puntato sulla loro vittoria, con Mourinho fermo al 23% delle preferenze (a quota 4,12) e il pari al 27% (3,55). Il faccia a faccia tra i due allenatori sarà il cardine di un confronto potenzialmente caldissimo: i quotisti puntano almeno su 6 cartellini totali (a 1,80), mentre la possibilità che il Var venga chiamato in causa almeno una volta si gioca a 3,10. Occhio anche ai rigori: un gol dal dischetto della Juve pagherebbe 5,25, quello della Roma vale 7,50. Sul fronte giocatori sale alla ribalta Eldor Shomurodov, visto il problema al piede di Tammy Abraham: l'attaccante uzbeko a segno pagherebbe 3,75, ma gli analisti lasciano la porta aperta anche all’inglese, incluso a 2,85 nelle scommesse sui marcatori. In prima fila per i bianconeri, invece, ci sono Chiesa e Kean a 2,50.