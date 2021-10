Andrea, leggenda della Juventus, ha parlato a Dazn prima di Juve-Roma: "Bernardeschi? Terzino non ce lo vedo, ci sarebbe da lavorarci tanto difensivamente. Magari all'estero sì, un ragazzo del geenre lo mettono anche lì, ma da noi è diverso. Interno mi sta piacendo, ha gamba, corsa, tiro da fuori e assist. Si è ritrovato rispetto allo scorso anno, la Nazionale gli ha fatto molto bene.- E' un giocatore che può giocare in qualsiasi squadra, si vede dalla personalità che ha nonostante l'età. E' arrivato in punta di piedi, ma molto acclamato e si è preso subito la Juve. Davanti alla difesa, sempre a schermo dei difensori, poi ha struttura, va a saltare. Poi in impostazione: mancava un giocatore che guarda avanti, taglia con un passaggio mezza squadra avversaria e verticalizza. In orizzontale giochiamo tutti, in verticale è diverso. E ha anche un certo piedino per calciare...- E' un giocatore determinante. Fa gol e assist, ma tutte le volte che parte crea qualcosa, anche spazi per i compagni. Caos totale, quando la prende può succedere qualsiasi cosa".