Si fa presto a dire che Juventus-Roma è il match di cartello della 22esima giornata di Serie A, ma la sfida che andrà in scena allo Stadium a partire dalle 18.00 di sabato pomeriggio racchiude al suo interno tantissime altre sfaccettature che vanno dal campo al mercato, che negli ultimi cinque anni le ha viste protagoniste. Idee, sondaggi, operazioni portate a termine e strette di mano. Ma anche affari saltati e accordi non trovati, giocatori nel mirino e muri alzati da una o dall'altra parte.



