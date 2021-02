Daniele Orsato, rinomato arbitro veneto, dirigerà sabato alle 18 Juventus-Roma, seconda partita del girone di ritorno in Serie A. Un direttore di gara che ha naturalmente tantissimi precedenti con i bianconeri, anche in partite contro la squadra della capitale. In tutto Orsato ha arbitrato 37 volte la Juve, 34 in campionato e 3 in Coppa Italia. Nello specifico ha diretto in tre occasioni la sfida tra Roma e Juve: due all'Olimpico, finite entrambe 1-1 (nel 2011 e nel 2015) mentre l'ultimo precedente risale al 17 dicembre 2016: 1-0 per la Juve a Torino, golaso di Higuain.