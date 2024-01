JUVE-ROMA, JUVENTUS APPLICA IL 'GRADIMENTO'

Era una partita nel complesso tranquilla quella trafino a quando dal settore ospiti era stato staccato e lanciato unin direzione dei tifosi della squadra bianconera. Colpendo e ferendo alla testa un ragazzo ( QUI il racconto di quanto accaduto). Come di consueto Juventusper identificare i colpevoli del gesto. Inoltre anche la società bianconera era stata multata in quel occasione per aver lanciato nel corso della gara un bicchiere dagli spalti al rettangolo di gioco. Oggi però è arrivata la comunicazione della Juventus che applica il "Gradimento".Dal sito ufficiale Juventus:In occasione della partita Juventus-Roma, svoltasi lo scorso 30 dicembre all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi, ha causato le seguenti decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Figc 131).Laè stata sanzionata per “avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.Laè stata sanzionata invece per “avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.