Si va verso una scelta ancora conservativa: lache vedremo oggi contro la, calcio d'inizio alle 18.30, avrà un tocco di estro ma anche tanta solidità, sostanza al servizio dell'attacco. Come racconta il Corriere dello Sport, ieri Allegri ha provato una formazione molto simile a quanto proposto con la Sampdoria. Danilo era al centro della difesa, De Sciglio invece terzino destro.La scelta sembra molto chiara ed era stata anticipata anche tra le righe della conferenza stampa: la Juve ha infatti bisogno di un palleggio più fluido rispetto a quanto mostrato da Rugani. In assenza di Bonucci, dunque, potrebbe essere Danilo la spalla più giusta per Bremer. L'allegrata - scrive il CorSport - potrebbe vedere Milik dal primo minuto, di fianco a Vlahovic. L'idea di Allegri sarebbe quella di un 4-4-2 con McKennie inizialmente in panchina.