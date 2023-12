Timothye Kenan. Lasi affida a loro per scardinare la difesa della Roma, si affida alla freschezza di due dei (pochi) volti nuovi per dare guizzi e imprevedibilità alla fase offensiva. Dopo attente riflessioni,è arrivato a confermare le sensazioni della vigilia:sta bene e può fare la differenza con i suoi scatti; Kenan ha un'occasione incredibile, epuò far male a partita in corso.Ecco: il turco gioca a prescindere e nonostante il recupero di Federico. Che sta bene, che non ha avuto grossi problemi, che potrà essere determinante come cambio. Il tutto in attesa di rientrare in Coppa Italia, magari dal primo minuto, con Arek Milik al suo fianco. Rispetto alla sfida di Frosinone, infatti, Allegri cambia almeno il centravanti: sarà Dusan Vlahovic, alla ricerca della continuità perduta.