La società bianconera ha diramato pochi istanti fa un comunicato ufficiale per annunciare il via alla vendita libera dei biglietti per la sfida contro la Roma.IL COMUNICATO - 'Napoli e Roma saranno le due sfide casalinghe che attenderanno i bianconeri nel mese di dicembre. Due sfide da non perdere. Venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 20:45, la Juventus affronterà il Napoli all'Allianz Stadium. Sabato 30 dicembre, invece, la squadra di Massimiliano Allegri saluterà il 2023 ospitando la Roma'.LE MODALITA' - 'Anche in vista di Juventus-Roma, in programma sabato 30 dicembre alle ore 20:45, proseguono le fasi di vendita: dalle ore 10:00 di questa mattina - lunedì 20 novembre - vendita libera al via per la sfida contro i giallorossi. I posti delle tribune "Sud" e "Nord" saranno riservati ai soli tifosi bianconeri in possesso di una Juventus Card attiva, sulla quale dovranno caricare il titolo. Inoltre si ricorda che in attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti nella regione Lazio, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera'.