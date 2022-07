Si va verso il tutto esaurito per quella che sarà la prima gara dell'anno contro il Sassuolo, con la vendita libera che è scattata nella giornata di oggi. Così come è iniziata anche quella riservata ai member per il secondo appuntamento allo Stadium, quello contro i giallorossi dell'ex Dybala. A renderlo noto è stata la Juventus attraverso un tweet.'Questa è una delle partite che non vorreste perdere ️️ Pronti per #JuveRoma? Vendita aperta per i member'.