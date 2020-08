Non solo in casa Juventus, ma anche alla Roma è iniziata una rivoluzione, ancora più profonda. James Pallotta ha passato il testimone a Dan Friedkin, che ha rilevato il club per 591 milioni di euro, e lunedì 17 agosto avverrà il closing definitivo. Come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra Andrea Agnelli e il magnate texano: il neo-proprietario della Roma avrebbe parlato sia con il presidente bianconero sia con quello del CONI Giovanni Malagò per informarsi sul business che dovrà gestire.