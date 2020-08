15









Nuovo incontro a Milano tra la Juve e la Roma e secondo quanto riporta La Stampa dal faccia a faccia tra bianconeri e giallorossi è nato un accordo per Edin Dzeko, almeno sulla valutazione dell'attaccante bosniaco che la Juve dovrebbe pagare 18 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere coperta da una contropartita tecnica. Le due società stanno infatti discutendo sul come strutturare l'operazione ma la base dell'accordo ci sarebbe già.



STIPENDIO - Capitolo stipendio: l'ex attaccante del Manchester City guadagna attualmente 7,5 milioni più 500mila di bonus. Praticamente lo stesso contratto di Gonzalo Higuain, fuori dai piani di Pirlo ma assolutamente non convinto di rescindere con i bianconeri. Gli altri nomi? Suarez chiede 13 milioni netti a stagione, Percassi valuta Zapata 50 milioni di euro.