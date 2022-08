Dopo la sessione odierna di allenamento, la Juventus riprenderà a lavorare sul campo domani, con appuntamento nuovamente al mattino per preparare al meglio la gara contro la Roma. Alle 13:30, invece, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia (come sempre LIVE su Juventus TV), che potrete seguire in diretta su IlBianconero.com.