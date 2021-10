Trentunomila persone.. Come racconta Tuttosport, questa sera ci sarà un motivo in più per esserci perché, dopo la prima apertura al 50% dei posti disponibili, contro la Roma si passerà infatti al 75%. "Si sale quindi da 20.000 posti a 31.130 dei 41.507 disponibili. Un numero congruo per assistere a una classica del campionato, che torna a essere anche un big-match per la buona partenza della squadra di José Mourinho . Un pubblico di livello che, si spera, possa fare da sfondo a uno spettacolo altrettanto di livello", riporta il quotidiano.