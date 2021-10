Due statistiche sorridono allanei confronti diretti con la, che la squadra di Massimilianoospiterà domenica sera all'per l'ottava giornata di campionato. Come riporta Opta, solo contro l'(85) i bianconeri hanno vinto più partite di Serie A che contro la Roma (83), mentre solo contro la(275) la Vecchia Signora ha segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269). La Juventus, inoltre, ha trionfato in 9 delle 10 partite di Serie A giocate all'Allianz Stadium contro la Roma (completa l'elenco la sconfitta per 1-3 dell'agosto 2020), pertanto quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Juventus vince 10 gare di campionato in questo impianto.