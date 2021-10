Marcatori: 16' KeanJuve (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (88' A. Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (76' Arthur); Chiesa (71' Kulusevski), Kean (71' Morata). A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, Lu. Pellegrini, McKennie, Ramsey, K. Jorge. All. AllegriRoma (4-2-3-1) : R. Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (81' Shomurodov); Zaniolo (26' El Shaarawy), Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disp: Boer, Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Villar, Diawara, Darboe, C. Perez, B. Mayoral. All. MourinhoArbitro: Daniele OrsatoAMMONITI: Szczesny (J), Abraham (R), De Sciglio (J), El Shaarawy (R), Shomurodov (R), Danilo (J), Mancini (R), Karsdorp (R)Note: al 44' Szczesny para rigore a Veretout