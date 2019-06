È stato indubbiamente una delle rivelazioni dell’ultima stagione ed uno dei giovani più promettenti del Sassuolo. Rogerio ha vissuto un’annata positiva, al punto da essere diventato una pedina importante negli schemi di Roberto De Zerbi. L’esterno brasiliano classe 1998 è di proprietà della Juventus, ma dovrebbe rimanere in Emilia anche per la prossima stagione. Il Sassuolo, infatti, dovrebbe rilevare il cartellino di Rogerio dopo l’anno in prestito. La cifra della trattativa si avvicina ai 15 milioni di euro. In 32 presenze con il club neroverde, il brasiliano ha realizzato un gol e due assist.