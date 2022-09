Intervenuto ai microfoni di 20min.ch, il difensore e capitano delRicardoha detto la sua anche sul, in programma il prossimo 15 ottobre allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole: "Laha tifosi in tutto il mondo, ma qui a Torino tifano granata e si aspettano che tu indossi la maglia con orgoglio. Nella posizione di terzo difensore centrale a sinistra, mi reputo uno dei migliori tre qui in Italia".