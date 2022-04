Intervenuto ai microfoni di DAZN nel talk show Supertele, Roberto Carlos ha parlato anche di Paulo Dybala, in uscita dalla Juve. Ecco il pensiero dell'ex Inter e Real Madrid: "Sì, è un giocatore di livello mondiale. Penso che i grandi club europei possano puntare su di lui come titolare, ma non si sa cosa passi nella testa di queste persone. Dybala è un grandissimo attaccante, come si dice in Portogallo: la porta per lui è sempre aperta".