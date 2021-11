"I numeri sempre più pesanti - in campo e fuori - fanno presagire una maggior centralità e un maggior peso dell'amministratore delegato in società: ogni operazione passerà al suo vaglio e dovrà essere improntata alla sostenibilità". E' l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, che racconta come il nuovo ad potrà essere il volto di potere in casa Juve. Arrivato il primo luglio scorso, infatti, può assumere un ruolo chiave nella crisi bianconera, per provare ad uscirne.