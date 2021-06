Nuova Juve, nuovi piani. Secondo quanto racconta Sky Sport infatti la dirigenza bianconera vuole cambiare le strategie in vista del prossimo mercato: ci saranno molti meno scambi rispetto agli anni scorsi, e in generale verranno fatte meno operazioni. Questa è l'idea della società, che per esempio a centrocampo vuole fare un solo acquisto (e il primo nome di Allegri è quello di Manuel Locatelli). Poi è chiaro che molto dipenderà anche dalla volontà di Cristiano Ronaldo.