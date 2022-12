Alla rivoluzione che ha circonderà la Juventus fuori dal campo nei prossimi mesi, soprattutto dal 18 gennaio, quando verrà nominato il nuovo CDAvale a dire nella rosa dei giocatorinon sono molti coloro che possono essere sicuri di restare a Torino anche nella prossima stagione, come riporta il Corriere dello Sport.Molti di questi, comeCi sono poi i giovani talenti che hanno dimostrato di essere all'altezza, vale a direInfine, coloro che rappresentano le certezze di questa squadra, dentro e fuori dal campo.Locatelli e i due portieri, Szczesny e Perin.Non hanno le valigie in mano ma per varie situazioni non sono tra i giocatori sicuri di restare a Torino.he fino a qualche settimana fa sarebbe stato tra quelli "intoccabili", adesso è circondato dalle voci di mercato con le big d'Europa che lo seguono., che sta convincendo nell'ultimo periodo ma per una grande offerta potrebbe partire, Bonucci, il cui contratto scade nel 2024,, in prestito dal Marsiglia e infine De Sciglio e Soulé. Sull'argentino, non mancano i club in Serie A che lo prenderebbero volentieri.Sono sette invece i giocatori che allo stato attuale sono destinati a lasciare la Juve a fine stagione (o anche prima per alcuni). Tra questitutti e quattro in scadenza di contratto. C'è poi la situazione legata a Paredes, il cui riscatto dal Psg per oltre 20 milioni di euro sembra molto complicato. Mckennie invece, potrebbe essere ceduto già a gennaio se arrivasse una proposta all'altezza. Fuori dal progetto invece Rugani.