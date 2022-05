Rivoluzione in vista, nel mondo dei videogiochi e Juventus. Lo riporta calciomercato.com: "Dimenticatevi 'Piemonte Calcio', su FIFA 23 (ultimo titolo della lunga collaborazione tra FIFA e EA Sports) tornerà la Juventus con nome, marchio e divise ufficiali. Si accumulano indizi sull'imminente rientro nel franchise del club bianconero, ultimi quelli forniti da eFootball: la Juve non è stata inserita nella lista dei partecipanti a eFootball.Pro, competizione riservata ai pro player degli otto club partner (Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Roma, Celtic, Galatasaray e Monaco) e non ci sono riferimenti nel lancio della Season 2. Il ritorno su Fifa si avvicina".