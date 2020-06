Rivoluzione in vista nella difesa della Juventus. Sono tre i giocatori già con la valigia in mano: Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Cristian Romero, che rientrerà dal prestito al Genoa ma probabilmente verrà rispedito in qualche altro club per avere più spazio. Rugani piace a Roma e Fiorentina, De Sciglio è uno tra i giocatori dei quali la Juve ha parlato con il Barcellona, e Romero può essere inserito in qualche trattativa come contropartita; a una condizione però: i bianconeri non vogliono comunque perdere il controllo del giocatore, che partirà solo in prestito.