La Juventus si trova ad affrontare una nuova bufera dopo gli avvenimenti della passata stagione, ma questa volta per un episodio legato strettamente ad un calciatore e che, non coinvolge minimamente le sorti della società. Il riferimento, ovviamente, va a Paul, trovato positivo al testosterone al termine di un controllo antidoping effettuato dopo la prima partita di campionato contro l'Udinese. Questo ha portato ad un inevitabile sospensione dalle attività del calciatore in via cautelare e ora si attendono le controanalisi per capire- Altro problema da affrontare, dunque, per Massimiliano Allegri, che proprio ora pensava di averlo ritrovato a pieno regime, ma che, invece, dovrà nuovamente abituarsi all'idea di non averlo. Da qui potrebbero, perchè l'allenatore livornese deve assolutamente 'rimpiazzare' la sua figura e ora che il mercato è chiuso,- Risorsa che i bianconeri potrebbero trovare in Nicolò, che in questo avvio di stagione non è stato tra i protagonisti, ma che. Intendiamoci, le qualità sono totalmente inferiori rispetto a quelle di Pogba, ma l'attaccamento alla maglia, la visione di gioco, la determinazione e la voglia di lottare su ogni pallone possono fare di lui un nuovo beniamino del gruppo, prima, e dei tifosi, poi. Prima però c'è da attendere l'esito finale sulle controanalisi e nel caso in cui Pogba risultasse positivo, Fagioli potrebbe salire ufficialmente in cattedra enon solo in mezzo al campo.