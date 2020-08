10









Rischia anche Fabio Paratici. Come riporta Sky Sport, la rivoluzione del presidente Andrea Agnelli non riguarderebbe solo Maurizio Sarri (esonerato), ma anche i piani dirigenziali, in particolare Paratici. Infatti, un anno fa era stato proprio il CFO bianconero ad insistere per l’approdo del tecnico toscano sulla panchina della Juve. In netta ascesa le quotazioni di Federico Cherubini. La situazione è in grande evoluzione, e a sensazione è che i cambiamenti fioccheranno nel corso della giornata.