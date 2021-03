Il rinforzo a sinistra. La Juve ha già capito dove andare a puntellare la sua rosa, in attesa di conoscere alcune situazioni spinose, vedi il possibile addio di Giorgio Chiellini. Intanto, ci si dà da fare con il mercato in entrata e il nome che potrebbe sparigliare le carte è quello di Robin Gosens, terzino sinistro dell'Atalanta.



LA CHANCE - Secondo quanto riportato da Gazzetta, la dirigenza bianconera non esclude la possibilità di cedere Alex Sandro: acquistato nel 2015 per 26 milioni di euro, l'ex Porto "tra infortuni e prestazioni opache non ha convinto del tutto". Juve e Atalanta hanno già fatto buoni affari in passato e l'ultimo è stato Romero, tra i migliori della Dea. Con l'addio di Sandro, potrebbe essere rinnovata la fiducia a Bernardeschi, che Pirlo sta testando proprio in quella posizione.