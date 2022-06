Manuel Locatelli e Denis Zakaria. Loro i punti fermi del centrocampo della Juventus 2022/2023. A loro, nelle bozze di formazione per la prossima stagione, si può aggiungere Paul Pogba, ormai prossimo al ritorno a Torino. Per il resto, tra uscite programmate e opportunità di mercato che potrebbero presentarsi nella seconda fase della finestra di calciomercato, la situazione è ancora tutta da definire.



IN USCITA – Dopo l’esperienza in Scozia, Aaron Ramsey tornerà a Torino, ma solo di passaggio. Insieme all’entourage si lavora per trovare una soluzione, probabile la rescissione del contratto con buonuscita. Un altro centrocampista con le valigie in mano è Arthur: la volontà del calciatore è chiara, però è difficile trovare un’acquirente, visti i costi da sostenere, come racconta calciomercato.com: “il problema è legato a quanto il cartellino del brasiliano pesi a bilancio, ovvero più di 40 milioni di euro”.



OPPORTUNITA’ – Il mercato è imprevedibile e, certe operazioni, si aprono e decollano in pochi giorni. Per questo, occhi aperti sulla situazione McKennie: non è un incedibile e diversi club seguono da vicino la sua situazione, le offerte non mancano. Sul fronte Rabiot, invece: “attenzione alla Premier League, dove l'ex Psg ha suscitato più di un interessamento”. Il contratto del francese è in scadenza nel 2023 e in caso di mancato rinnovo, la Juventus proverà a monetizzare dalla sua uscita.



I GIOVANI – Ai nomi già citati, nel pacchetto dei centrali di centrocampo si aggiungono i giovani: Miretti, Fagioli e Rovella. Tutti e tre si presenteranno alla Continassa a inizio ritiro: qui, Massimiliano Allegri, dopo averli valutati, prenderà la sua decisione. Improbabile, evidentemente, che ci sia posto per tutti e tre.