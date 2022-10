Come racconta Gazzetta, una rivincita in particolare per Federico, criticato (anche troppo) per le ultime uscite, da Monza a Lisbona. Il difensore ha spalle abbastanza larghe per assorbire bene. "L’importante è il gruppo e la vittoria di oggi è un piccolo mattoncino in un campionato ancora lunghissimo". L’abbraccio di squadra al fischio finale, ripetuto anche ieri al Via del Mare, è indicativo.