Non è escluso che ci possa essere una nuova operazione stile Tevez, è più facile che accada con club sudamericani" ha detto Fabio Paratici in un'intervista a Sky Sport. Magari con il River Plate, aggiungiamo noi. L'attaccante argentino nel 2015 era stato ceduto al Boca Juniors in cambio di un'opzione per quattro giovani, tra i quali c'era anche Rodrigo Bentancur che due anni dopo è arrivato in bianconero. Perché non riprovarci? Da una parte Gonzalo Higuain, che ha un futuro sempre più in bilico alla Juve e vorrebbe avvicinarsi alla madre malata, dall'altra l'idea di chiedere al River quattro giovani da opzionare per il futuro: tra loro, secondo Tuttosport, potrebbe esserci Julian Alvarez, attaccante classe 2000. Gli altri nomi sono quelli di Cristian Ferreira ('99) Santiago Sosa ('99), Gonzalo Montiel ('97) e Martinez Quarta ('96).