Il futuro di Gonzalo Higuain resta ancora da scrivere, con l'unica certezza che resta rappresentata dal contratto in scadenza nel 2021. Così, anche la voce romantica di un possibile ritorno al River Plate resta soltanto tale: non ci sono ancora stati contatti tra le due squadre, come riporta Calciomercato.com. Nelle intenzioni del Pipita, infatti, ci sarebbe quella di restare ancora un anno in Europa. Chissà se sarà ancora alla Juventus, che invece potrebbe monetizzare da una cessione prima che arrivi in scadenza del contratto.