La Juventus ha ingaggiato Rolando Mandragora nel 2016, ma il centrocampista ha avuto modo di giocare solo una volta con la maglia juventina. Poi è andato in prestito, prima al Crotone e poi all'Udinese, dove ha vissuto l'affermazione in Serie A ma anche brutte esperienze con gli infortuni. La Juve a inizio ottobre l'ha riscattato per circa 15 milioni di euro, ma l'Udinese se lo terrà in prestito fino alla fine di questa stagione, con facoltà di tenerselo anche la prossima. E nel frattempo, secondo Rai Sport, il Valencia ha manifestato il suo interesse per Mandragora.