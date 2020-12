Medhi Benatia potrebbe tornare in Italia. Il difensore marocchino, attualmente in forza all’Al Duhail e con un bel passato alla Juventus, potrebbe infatti fare ritorno nella nostra Serie A. È quando riporta 90 min.com, secondo cui l’ex bianconero sarebbe entrato nei piani del Milan, in cerca di un difensore centrale dove Simakan e Kabak rappresenti i profili più graditi. I rossoneri potrebbero contare sulla sua esperienza per un affare a costo zero.