La Juventus sta entrando a gamba tesa nel periodo più caldo della stagione. Gli impegni si sovrappongono e la squadra bianconera è chiamata ad un tour de force non indifferente. L'obiettivo, però, è sempre uno: vincere ed essere competitivi in ogni torneo. Per questo, Pirlo avrà bisogno di fare affidamento su ogni elemento della rosa e, in particolare, ci sarà bisogno del miglior Dybala. Nell'edizione odierna del Corriere di Torino, si ipotizza di rivedere la Joya in campo nella prima settimana di febbraio: "La Joya spera di rispondere presente tra il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del 10 febbraio allo Stadium e il match in agenda tre giorni dopo contro il Napoli allo stadio Maradona. In quello stesso periodo, giorno più giorno meno, ricomincerà la telenovela legata al complicatissimo rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022".