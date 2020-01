La Juventus è ritornata ad allenarsi, questo pomeriggio alla Continassa, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri dopo la vittoria netta contro il Cagliari. Con la Roma nel mirino, domenica all'Olimpico alle 20.45, i bianconeri hanno riassaporato il campo di allenamento con la riattivazione atletica. Poi, seduta concentrata sul possesso palla e conclusa, infine, con la partitella. L'appuntamento, per i bianconeri, sarà quindi domani in mattinata, per la sessione del giovedì.