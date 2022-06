La Juventus non ha ancora abbandonato la pista che porta a Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Negli ultimi giorni era stato accostato all'Inter ma i nerazzurri presenteranno un'offerta ai viola soltanto nel caso in cui dovessero cedere Milan Skriniar. Per questo la Juventus non è defilata dalla corsa al serbo. A riferirlo è il Corriere della Sera.