La Juve sta ricalibrando il proprio mercato. Nomi nuovi, qualche conferma, tutto in linea con le richieste del nuovo tecnico Andrea Pirlo, al netto di quelle che erano le indicazioni di Maurizio Sarri. Tra i tanti profili studiati dal CFO bianconero Fabio Paratici ne torna di moda uno già sondato e vicino: Giovani Lo Celso. Anche perché Pirlo ha esplicitamente chiesto una mezzala di qualità per rinforzare il centrocampo, possibilmente di piede sinistro.





La Juve lo aveva già corteggiato e trattato tra il 2016 e il 2017, quando il giocatore ancora militava nel Rosario Central. Alla fine la spuntò il PSG, dove il centrocampista ha giocato un anno e mezzo, prima di andare al Betis. A Siviglia esplode definitivamente, così il Betis lo riscatta e lo cede al Tottenham, dove ha appena concluso una stagione positiva ma non eccezionale.



Mourinho lo ritiene non incedibile, così gli agenti del giocatore lo hanno proposto, nelle scorse settimane, alla Juve, consci della stima di Paratici. Ora, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il filo diretto per Lo Celso sembra poter riprendere, anche perché l’eventuale operazione sarebbe, tra cifre e formula, sostenibile anche per questo momento storico della Juve. Contatti avviati, Paratici non molla l’osso…