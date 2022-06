Un assist involontario, ma anche la chiusura di un cerchio dopo tanto cercarsi. La Juve potrebbe fare un favore all'Inter e prendere Edin Dzeko, in uscita dai nerazzurri per far spazio al ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Con l'arrivo di Paulo Dybala già certo ad Appiano Gentile, ecco che Marotta potrebbe piazzare il colpo in uscita. E la Juventus quello in entrata.



RITORNO DI FIAMMA - Ecco, i bianconeri continuano a cercare una punta low cost e con esperienza, un profilo ideale e già tracciato da Massimiliano Allegri. Dzeko può fare al caso bianconero, in attesa di sbloccare le situazioni relative ad Alvaro Morata e non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Edin potrebbe rientrare in un discorso più ampio di mercato, con la Juve inclusa e spettatrice interessata. Al momento, siamo ancora in una fase embrionale: è solo un'idea.