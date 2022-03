La Juventus era interessata al centrocampista argentino Rodrigo De Paul quando ancora indossava la maglia dell'Udinese. Tuttavia Todofichajes.com riporta che De Paul non è felice all'Atletico Madrid e non sta trovando lo spazio desiderato, per questo Simeone potrebbe decidere di mettere il giocatore sul mercato. A questo punto la Juventus potrebbe ancora essere interessata all'argentino.