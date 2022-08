Ritorno alle origini per Daniele? Sta prendendo sempre più quota con il passare delle ore l'ipotesi di una nuova esperienza del difensore dellatra le file dell', il club che per primo lo ha lanciato verso grandi palcoscenici. La trattativa con i toscani, secondo quanto emerso finora, verte su un trasferimento a titolo temporaneo (prestito secco), con i bianconeri che dovrebbero garantirgli una quota - forse vicina ai due terzi - del suo attuale stipendio da 3 milioni di euro all'anno.Qualora il classe 1994 dovesse davvero partire, con tutta probabilità la Vecchia Signora potrebbe andare all'assalto di un altro difensore di ruolo da affiancare a Gleison Bremer e Leonardo Bonucci, oltre che a Federico Gatti (e Danilo). Il nome forte resta quello di Nikola, per cui la Fiorentina chiede 15 milioni di euro. Rugani, da parte sua, sta riflettendo sulla scelta da compiere, mentre il presidente dell'Empoli Fabriziosi è mosso in prima persona. Una trattativa, insomma, da seguire da vicino, che potrebbe sbloccarsi presto.