Solo l'Inter ha fatto meglio della Juventus nelle ultime 11 partite di Serie A. I bianconeri hanno ripreso a marciare dopo un avvio di stagione shock, che l'ha tenuta lontana addirittura dalla zona Europa League. Adesso, però, l'inversione di tendenza, nonostante le tante difficoltà ambientali (Dybala) e oggettive (infortuni, su tutti quello di Chiesa).



COME L’INTER - La Juventus è l'unica squadra ad aver tenuto il ritmo dell'Inter da un paio di mesi a questa parte. In 11 gare, infatti, i bianconeri hanno conquistato 26 punti su 33. Se avesse vinto a Venezia, dove si è impantanata sull'1-1, la Juve sarebbe addirittura davanti alla capolista in questa speciale classifica. Anche i neroazzurri hanno conquistato 26 punti, ma in 10 partite (complice il rinvio della trasferta di Bologna, causa Covid).



SVOLTA - Nelle prime 11 partite, come ricordato dal Corriere dello Sport, erano arrivati solo 15 punti su 33. Adesso, nello stesso numero di partite, ne sono arrivati 26.



REAZIONE - Il calendario ha sicuramente dato una mano ad Allegri, ma fino a un certo punto. Dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta è arrivata la reazione da squadra, 6 vittorie e 2 pareggi, con le X piene di rimpianti contro il Venezia e il Napoli. La Juve, in questo filotto di buoni risultati, ha da poco ribaltato clamorosamente la Roma e adesso si appresta a fare visita al Milan. Insomma, il calendario ha aiutato contro Salernitana e Genoa, ma adesso vive il suo periodo più complicato, da cui i bianconeri sperano di uscire con altri punti in tasca.



CLEAN SHEET - Altro dato significativo. Se è vero che la Juventus segna un po' di più rispetto a inizio stagione, è altrettanto palese come abbia riacquistato anche solidità difensiva: nelle 11 gare in cui ha raccolto 26 punti, infatti, la porta ha registrato 7 clean sheet.