Domani latorna in campo per la consueta amichevole che segna per i bianconeri l'inizio della stagione: la partita dipaesino a 15 minuti da Pinerolo. Un appuntamento che ritornadi assenza, l'attesa dei tifosi sale sempre di più. Nonostante le iniziali polemiche sui prezzi dei: 57 euro per un posto in tribuna bordocampo, 34 euro per gli altri posti e i bambini con ingresso omaggio fino ai 5 anni. Nonostante ciò la risposta dei tifosi c'è stata e sono pronti a caricare la squadra. Grande festa per i 90 anni dalla prima apparizione nel feudo degli Agnelli, era infatti il 13 settembre 1931 quando i bianconeri battevano per 5-0 laDal 1959 poi mai nessuna eccezione, salvo questi anni di pandemia per cui non si è potuta disputare la gara.La Juventus l'ultima volta era stata nel paesino a un quarto d'ora da Pinerolo quando in panchina sedeva Maurizio, con Cristiano Ronaldo. Domani in panchina ci sarà di nuovo Massimiliano, nell'ultima apparizione la Juve aveva vinto per 3-1 grazie a una doppietta di Paulosull'Under 19. Domani non sarà la primavera l'avversaria ma la formazione. Anche se come di consueto la partita durerà poco più di un tempo prima dell'invasione dei tifosi alla ricerca di magliette o gadget dei loro beniamini.Si potrà visitare la mostra fotografica "L'Avvocato e la sua valle": un percorso espositivo che racconta il rapporto di Giovanni Agnelli con la montagna ed un'altra mostra sul suo rapporto con la. Inoltre saranno esposti i trofei vinti dallanel 2022. Il calcio d'inizio è previstoe sarà in orario. Non ci sarà più l'attesa per l'avvocato che arrivava con il suo elicottero privato per ricevere l'abbraccio dei tifosi. Finalmente però dopo tre anni la Juventus torna a casa.