Dopo la sfida di martedi scorso, il nome di Gigio Donnarumma è tornato a riecheggiare dalle parti della Continassa. L'ex portiere del Milan è infatti da tempo un obiettivo di mercato della Vecchia Signora e la sua estenuante battaglia con Kaylor Navas per un posto da titolare sembra non avere fine. Proprio per questo diversi club starebbero vigilano la situazione e tra questi ci sono anche i bianconeri e il Napoli di Spalletti.