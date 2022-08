In casa Juve si continua a lavorare per definire ulteriormente l'intera squadra prima dell'inizio del campionato. Uno dei reparti che al momento non garantisce la massima affidabilità è quello legato alla corsia di sinistra, con Alex Sandro e Pellegrini che non sembrano convincere a pieno Massimiliano Allegri. Proprio per questo, negli uffici della Continassa si sta prendendo in considerazione la candidatura di Udogie, finito nei radar di Madama già ad inizio mercato e che, potrebbe diventare la soluzione nelle prossime ore.