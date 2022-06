La Juventus è sempre alla ricerca di un esterno offensivo di spessore da regalare a Massimiliano Allegri, desideroso di schierare un tridente composto dagli altri due elementi già presenti, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. La situazione legata ad Angel Di Maria non sembra sbloccarsi facilmente ed è per questo che la Vecchia Signora starebbe guardando con attenzione anche altre piste. Una di quelle che sembra essere tornata di moda è quella che porta al brasiliano Gabriel Jesus, finito in tendenza anche su Twitter. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it infatti, nei prossimi giorni potrebbe tenersi un incontro tra la Juve e l'entourage del giocatore per capire se ci siano margini reali di una trattativa.