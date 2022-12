E' accaduto l'inaspettabile nella sfida dei quarti di finale tra il Brasile e la Croazia, terminata con l'eliminazione dei sudamericani che hanno dovuto arrendersi ai calci di rigore. Doccia gelata dunque per i verdeoro, partiti come favoriti e usciti ancora una volta con largo anticipo rispetto alle aspettative. Questo però risulta essere un bene per numerose squadre di club, tra cui la Juventus, la quale vede ritornare alla base 3 pedine fondamentali, come:- Già, perchè a partire dalla prossima settimana Allegri potrà contare sull'intero reparto difensivo, dato che all'appello mancano solo i nazionali argentini e francesi. Gli ultimi ad arrivare in ordine cronologico sono stati i due polacchi Milik e Szczesny, con quest'ultimo che insieme ai già rientranti Bonucci, Gatti, De Sciglio e Rugani va a ricomporre l'intera retroguardia.- Ottime notizie dunque per l'allenatore livornese, che ora dovrà attendere solo i rientri di Di Maria, Rabiot e Paredes, oltre all'attesissimo Paul Pogba. Il tempo per 'rimettersi in forma' da qui alle soste natalizie c'è e la speranza di tutti i tifosi juventini è che la squadra possa continuare a viaggiare sui binari dell'ultimo mese.