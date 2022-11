Come racconta Calciomercato.com, cinque vittorie di fila per la Juventus sono un bottino importante. E per contestualizzare l'ottimo momento dei bianconeri, va ricordato infatti come così tante vittorie non si vedessero dall'ultimo scudetto bianconero, quando alla guida della squadra c'era Maurizio. Cinque vittorie di fila senza subire gol non si vedevano dall'ultimo anno del primo ciclo di Massimiliano Allegri.