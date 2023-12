La Juve sta tenendo un ritmo altissimo, con 36 punti in quindici giornate. Soltanto in tre occasioni durante il ciclo dei 9 tricolori consecutivi aveva fatto meglio, ricorda la Gazzetta dello Sport. Nella stagione del record dei 102 punti con Antonio Conte in panchina (allora erano 40). E due volte con Max: nel 2017-18 erano 37 e nel 2018-19, con un certo Cristiano Ronaldo nel motore, addirittura 43. L’ultima volta che la Signora ha festeggiato il titolo (2019-20, con Sarri) erano sempre 36 a questo punto del campionato.