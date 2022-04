La Juve torna al lavoro alla Continassa. Come racconta Juventus.com, mancano tre giorni al match di campionato contro il Bologna, in programma sabato alle 18.30 (arbitra Sacchi, assistito da Galetto e Zingarelli, quarto Cosso, VAR Guida, AVAR Cecconi). I bianconeri hanno svolto una mattinata di allenamento a ritmi alti, cominciata con esercitazioni tecniche e torelli, per poi concludersi con una serie di partitelle, appunto, ad alta intensità. Domani si torna in campo al mattino.