La Juventus ha completato il primo campionato senza scudetto dopo un ciclo di nove consecutivi.

Questo il resoconto completo di marcatori, assistmen e risultati della Juve nella Serie A 2020-21:

Juve-Samp 3-0 (Kulusevski, Bonucci, C. Ronaldo)

Roma-Juve 2-2 (Veretout 2; C. Ronaldo 2)

Juve-Napoli 2-1 (C. Ronaldo, Dybala; Insigne)

Crotone-Juve 1-1 (Simy; Morata)

Juve-Verona 1-1 (Kulusevski; Favilli)

Spezia-Juve 1-4 (Pobega; Morata, C. Ronaldo 2, Rabiot)

Lazio-Juve 1-1 (Caicedo; C. Ronaldo)

Juve-Cagliari 2-0 (C. Ronaldo 2)

Benevento-Juve 1-1 (Letizia; Morata)

Juve-Torino 2-1 (McKennie, Bonucci; Nkoulou)

Genoa-Juve 1-3 (Sturaro; Dybala, C. Ronaldo 2)

Juve-Atalanta 1-1 (Chiesa; Freuler)

Parma-Juve 0-4 (Kulusevski, C. Ronaldo 2, Morata)

Juve-Fiorentina 0-3 (Vlahovic, aut. Alex Sandro, Caceres)

Juve-Udinese 4-1 (C. Ronaldo 2, Chiesa, Dybala; Zeegelaar)

Milan-Juve 1-3 (Calabria; Chiesa 2, McKennie)

Juve-Sassuolo 3-1 (Danilo, Ramsey, C. Ronaldo; Defrel)

Inter-Juve 2-0 (Vidal, Barella)

Juve-Bologna 2-0 (Arthur, McKennie)



Samp-Juve 0-2 (Chiesa, Ramsey)

Juve-Roma 2-0 (Ronaldo)

Napoli-Juve 1-0 (Insigne)

Juve-Crotone 3-0 (C. Ronaldo 2, McKennie)

Verona-Juve 1-1 (Barak; C. Ronaldo)

Juve-Spezia 3-0 (Morata, Chiesa, C. Ronaldo)

Juve-Lazio 3-1 (Rabiot, Morata 2; Correa)

Cagliari-Juve 1-3 (Simeone; C. Ronaldo 3)

Juve-Benevento 0-1 (Gaich)

Torino-Juve 2-2 (Sanabria 2; Chiesa, C. Ronaldo)

Juve-Genoa 3-1 (Kulusevski, Morata, McKennie; Scamacca)

Atalanta-Juve 1-0 (Malinovskyi)

Juve-Parma 3-1 (Alex Sandro 2, De Ligt; Brugman)

Fiorentina-Juve 1-1 (Vlahovic; Morata)

Udinese-Juve 1-2 (Molina; C. Ronaldo 2)

Juve-Milan 0-3 (B. Diaz, Rebic, Tomori)

Sassuolo-Juve 1-3 (Raspadori; Rabiot, C. Ronaldo, Dybala)

Juve-Inter 3-2 (C. Ronaldo, Cuadrado 2; Lukaku, aut. Chiellini)

Bologna-Juve 1-4 (Orsolini; Chiesa, Morata 2, Rabiot)



MARCATORI

Cristiano Ronaldo 29

Alvaro Morata 11

Federico Chiesa 8

Weston McKennie 5

Paulo Dybala 4

Adrien Rabiot 4

Dejan Kulusevski 4

Leonardo Bonucci 2

Juan Cuadrado 2

Aaron Ramsey 2

Alex Sandro 2

Danilo 1

Arthur 1

Matthijs De Ligt 1 Tra i giocatori a 0 troviamo Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi



ASSISTMEN

Juan Cuadrado 9 (settimo nella classifica ufficiale della Serie A, dietro a Malinovskyi, Mkhitaryan, De Paul, Zielinski, Zapata e Ilicic)

Alvaro Morata 8

Federico Chiesa 8

Aaron Ramsey 4

Danilo 4

Paulo Dybala 3

Rodrigo Bentancur 3

Dejan Kulusevski 3

Federico Bernardeschi 2

Cristiano Ronaldo 2

Weston McKennie 2

Merih Demiral 1

Gianluca Frabotta 1

Giorgio Chiellini 1

Alex Sandro 1

Matthijs De Ligt 1

Adrien Rabiot 1



I marcatori juventini in questo campionato sono 14, gli assistmen sono 17