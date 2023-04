Dalla parte di Allegri adesso ci sono i risultati ovviamente, con il rendimento in campionato secondo solo al Napoli, la semifinale in Coppa Italia in cui la Juve si giocherà tutto a San Siro e il percorso in Europa League, che può rappresentare la grande svolta della stagione. C'è la situazione extra campo, che ha rafforzato la posizione del tecnico.L'idea di futuro che la Juve deve percorrere è stata tracciata da tempo, già con la "vecchia" dirigenza e ancor di più nel nuovo corso. Spazio ai giovani, e Allegri lo conferma settimana dopo settimana, conferenza dopo conferenza.Non è un caso se ormai in ogni occasionUna settimana fa, ricorda Tuttosport, pose l’accento sugli spifferi relativi alle prossime norme in materia, secondo cui si vuole alzare l’età dei Primavera a 20 anni. Sta di fatto, che ormai si è allineato perfettamente al pianeta bianconero, per il presente ma soprattutto per il futuro.e i risultati da gennaio in poi sono con il tecnico. Risultati, arrivati, a proposito di giovani, anche grazie a loro.